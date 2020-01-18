صور / القبض على مفتي "داعش" في الموصل ونقله بشاحنة بسبب سمنته

وكالات- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على مفتي تنظيم "داعش"، المعروف بـ"أبو عبد الباري" في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تولى تنفيذ عمليات الإعدام وخاصة لرجال الدين، إضافة إلى تفجير جامع النبي يونس إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة في 2014.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أمس، الخميس 16 جانفي 2020، إن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة يتمكن من إلقاء القبض على "مسؤول فيما يعرف بالشرعية ومفتي "داعش" المعروف (شفاء النعمة ) المكنى (أبو عبد الباري)".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي كان يعمل أماما وخطيبا في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء لـ "داعش" ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابع البيان "ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات "داعش" وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة "داعش".

واختتم البيان بالقول "وهو المسؤول عن إصدار فتوة لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام، وقد تم القبض عليه في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفتي داعش في الموصل وقالت انه تم نقله في شاحنة بسبب سمنته.