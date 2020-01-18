عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم السبت عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقفلإنتاج النفط في البلاد وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس وفقا لوكالة رويترز.
وجاء في بيان للبعثة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعبر عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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