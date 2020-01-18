بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تعبر عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم السبت عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في البلاد وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس وفقا لوكالة رويترز. لإنتاج النفط في البلاد وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس وفقا لوكالة رويترز. وجاء في بيان للبعثة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط.

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