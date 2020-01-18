الأردن يؤكد دعمه الدائم للعراق لحفظ أمنه واستقراره

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوفها الدائم إلى جانب العراق لحفظ أمنه واستقراره، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - في مؤتمر صحفي اليوم السبت مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ببغداد - إنه يزور العراق حاملا رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح وحكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.



وشدد الوزير الأردني على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة.. وقال "إن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة ولكنها بحاجة إلى نقف جميعا مع

بعضنا ونعمل بشكل كلي من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار وإنجاز وحياة أفضل".



ووصف علاقة بلاده بالعراق بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن المملكة الأردنية كانت وستبقى سندا للعراق الشقيق داعما له في كافة جهوده ومنها محاربة ومكافحة التنظيم "داعش" الإرهابي الذي مازال يشكل خطرا على بغداد.

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من جانبه، ثمن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية لدعم العراق.



وقال الحكيم ـ خلال المؤتمر الصحفي -

إن زيارة الوزير الصفدي إلى العراق ستعزز العلاقات بين البلدين.. لافتا إلى أنه تم إجراء مباحثات مكثفة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الحكيم أهمية دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، معربا عن شكره لجهود المملكة الأردنية في تقديم كافة المساعدات للجالية العراقية المتواجدة في عمان، مؤكدا أن هناك توحيدا في الرؤى بين بغداد وعمان في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وشدد على أهمية احترام سيادة العراق من قبل الأطراف الإقليمية والدولية والعمل على دعم جهود بغداد في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، رافضا في الوقت ذاته الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا بعض المناطق العراقية.

