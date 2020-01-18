وزيرة سورية سابقة: على الحكومة مصارحة الناس بدلا من الوعود

دعت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي، الحكومة إلى مصارحة الناس بالوضع الاقتصادي بدلاً من إلقاء الوعود التي لا تنفذ والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع، وذلك في ظل تدني سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات تاريخية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت عاصي إن"سوريا تخرج للتو

من حرب استمرت لسنوات طويلة هاجرت فيها الأموال والخبرات وتوقفت القاعدة الإنتاجية، إضافة لفرض العقوبات الاقتصادية المختلفة التي كان آخرها قانون سيزر، وتحتاج هذه المرحلة أن تتمتع الحكومة بجرأة مصارحة الناس بالوضع الاقتصادي بدل الوعود التي لا تنفذ".

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وأشارت عاصي إلى المشكلة الأكبر وهي أن السوريين مع كل ارتفاع لسعر الدولار أمام الليرة يشعرون "بتآكل سريع لقدراتهم الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ويشعرون بعدم قدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية والضرورية من غذاء ودواء".

ورأت الوزيرة السابقة أنّه في ظل محيط مضطرب وغياب شبه كامل للاستقرار في البلد والمنطقة فإن "إدارة البلاد في هذا الوضع الاستثنائي يتطلب قدرات استثنائية وغير تقليدية".