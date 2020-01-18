حصد مرض مجهول أرواح 5 أشخاص في محافظة ماي ندومبي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأوضحت المصادر أن جميع الضحايا توفوا في مستشفى بلدة كيري بالمحافظة. مستشفى بلدة كيري بالمحافظة. وقال وزير الصحة المحلي جان كلود بولا، إن السلطات تبذل قصارى جهدها لتحديد نوع "المرض الغامض"، مشيرا إلى أنه يختلف عن حمى Advertisements إيبولا. إيبولا. وأضاف المسؤول أن الوضع "تحت السيطرة"، ويعمل الاختصاصيون على استيضاح ما جرى فعليا، حيث أخذوا العينات الضرورية من الموقع ونقلوها إلى المعهد الوطني للدراسات البيوطبية. وأكد أن فريقا من الاختصاصيين بالمعهد سيصل كيري قريبا لتوفير الرعاية "السريعة" لجميع نزلاء المستشفى وتحديد نوع المرض المميت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرض غامض يقتل 5 أشخاص في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.