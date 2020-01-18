إيران تسعى لاقتناء أجهزة فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

أعلن رئيس لجنة الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيراني، عن تقديم مقترح إلى المسؤولين المعنيين في بلاده، لشراء أجهزة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة الحوادث الجوية حسن رضائي فر، في تصريح له حول أحدث المستجدات المتعلقة

بالطائرة إن "التحقيقات ما زالت جارية وقد قمنا مؤخرا بمراسلة الشركة المصنعة للصندوق الأسود لإطلاعنا على البرمجيات المطلوبة لفك شفرة الصندوق".

وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة "بوينغ 737" هي طائرة جديدة وأن فك شفرة صندوقها الأسود

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بحاجة إلى أجهزة خاصة.

وأضاف أنه وبعد تلقي الرد من المصنع المنتج "قدمنا للمسؤولين المعنيين قائمة بهذه البرمجيات لنبادر إلى شرائها إن أرادوا أن تتم عملية فك الفشرة داخل البلاد".

وأوضح أن هناك في الوقت الحاضر فريقا يعكف على التحقيق في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية برئاسة منظمة الطيران المدني، وأن مندوبي أوكرانيا وكندا يشاركون في اجتماعات فريق التحقيق في الحادث.