القوات الإسرئيلية تعتقل فلسطينية لمحاولتها تنفيذ عملية طعن

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية امرأة فلسطينية، اليوم السبت، في باب العامود وسط القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن "عناصر الجيش الإسرائيلي اعتقلوا السيدة (50 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية استنفرت في المكان حيث نشرت عددا

Advertisements

كبيرا من قواتها".



بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الأمن الإسرائيلية، أحبطت صباح اليوم محاولة لارتكاب اعتداء طعن إرهابي في باب العامود شرق القدس".

وأضافت أن "المعتدية اعتقلت وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق".