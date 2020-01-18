انفجار يستهدف متعاقدين أتراك بالقرب من العاصمة الصومالية

أعلنت الشرطة الصومالية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراك، بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو. بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو.

ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.



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