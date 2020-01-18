غسان سلامة: قمة برلين مظلة دولية حامية للتوافق الليبي

قال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار دائم لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وإنه سيعرضها على قمة برلين المقررة غداً الأحد، بحضور دولي كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.

وشدد سلامة، في حوار هاتفي أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته اليوم السبت، على أن قمة برلين "لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية".

وأعرب سلامة عن أمله في "إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة".

ووجه وزير خارجية ألمانيا خلال زيارة لليبيا الأسبوع الماضي، دعوة إلى المشير خليفة حفتر وفايز السراج، لحضور المؤتمر.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري وقف لاطلاق النار في ليبيا.