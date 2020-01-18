كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الملكة إليزابيث من إنفاق هاري وميجان 3 ملايين دولار على تجديد منزلهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر ملكية، أن الملكة إليزابيث الثانية غير راضية عن مبلغ 3 ملايين دولار الذي تم إنفاقه على ترميم منزل ساسكسيس فروجمور الريفي مع استمرار تداعيات اعتزاله المفاجئ.

وقالت الصحيفة نقلًا عن المصادر، إنه تم استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد إقامتهم في وندسور، وأن الموظفين في منزل الزوجين يحصلون على وظائف أخرى في العائلة المالكة.

وذكرت الصحيفة، حسب المصدر، أنه تم نقل مدير منزل وعامل النظافة في منزل Frogmore Cottage إلى واجبات أخرى، قائلة: "لقد جاء كل هذا بمثابة صدمة. لقد افتخروا كثيراً بالعمل لهم ووجودهم في Frogmore".

وهبت الملكة منزل Frogmore Cottage للزوجين بعد زواجهما، حيث قال هاري وميجان، إنهما لا يريدان البقاء في قصر كينسينغتون ويريدان مكانًا خاصًا بهما.

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عندما أعلن الأمير هاري وميجان ماركل عن قرارهما بالتنازل عن الأدوار العليا في العائلة المالكة وتقسيم وقتهما بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، قالا، إنهما يرغبان في الاستمرار في استخدام منزل Frogmore Cottage كإقامة لهما "حتى يكون لعائلاتهم مكان دائم للاتصال بالمنزل في المملكة المتحدة". ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بمنح الموظفين وظائف أخرى في قصر باكينجهام أثارت شائعات بأن الزوجين لا يخططان حقًا لقضاء الكثير من الوقت في المملكة المتحدة.

في بيانهم التفجيري الذي أعلن فيه عن خطط للانسحاب من العائلة المالكة، قال الزوجان إنهما سيحترمان واجبات الملكة، ويوازنان وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية. لكن المصادر الملكية قالت لصحيفة ديلي ميل، إنها تعتقد أن الدوقة لن تعود إلى بريطانيا لفترة طويلة من الزمن.

وقال مصدر ملكي لصحيفة ديلي ميل: "لا أحد هنا يعتقد أن الدوقة ستعود حقًا إلى المملكة المتحدة بطريقة مجدية".

وأصدرت العائلة الملكية الاثنين، بيانا صحفيا، تضمن موافقة الملكة إليزابيث، ودعهما لقرار الأمير هاري وميجان ميركل، وأكدت أنهما سيقسمان وقتهما بين المملكة المتحدة وكندا"، وأضاف البيان: "اليوم أجرت العائلة مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وعائلته، أنا وعائلتى ندعم بالكامل رغبة الأمير هارى وميجان فى خلق حياة جديدة كأسرة شابة، رغم أننا نفضل أن يبقوا أعضاء متفرغين فى العائلة المالكة".