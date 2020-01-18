كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يحصر وينقل الأسلحة من معسكرات عدن تنفيذًا لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت اللجنة الخاصة من التحالف العربي بالعاصمة اليمنية عدن، اليوم السبت، زياراتها الميدانية لحصر ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها من مختلف القوات العسكرية والأمنية؛ ضمن المصفوفة الزمنية لملحق الشق العسكري لاتفاق الرياض.

كشف تقرير ميداني قيام لجنة تضم فريقاً من التحالف بعدن وفريقين آخرين من حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالنزول إلى عدد من معسكرات العاصمة عدن، ووفقاً لما أورده موقع "عدن الحدث".

وتضمن التقرير حصراً للقوى البشرية وللأسلحة والذخيرة في معسكر بدر ومعسكر اللواء الأول مشاة (جبل حديد غرب) ومعسكر اللواء الثالث حماية رئاسية ومعسكر اللواء الأول (جبل حديد شرق) والحماية الرئاسية (معاشيق).

وتقوم اللجنة المكلفة من التحالف بعدن بمشاركة فرق من حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بالنزول إلى مختلف المحافظات، التي شهدت معارك بين الطرفين، وذلك لتنفيذ اتفاق الرياض وملحقاته.