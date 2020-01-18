كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تسعي لتوقيع صفقة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهدف حركة طالبان، إلى التوصل إلى اتفاق انسحاب مع الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر يناير، وهي مستعدة "لتقليص" العمليات العسكرية قبل توقيع الصفقة، وفقًا لما قاله كبير المتحدثين باسمهم.

ويأتي تصريح سهيل شاهين لصحيفة دون الباكستانية في الوقت الذي أجرت فيه المجموعة والولايات المتحدة مناقشات في الدوحة هذا الأسبوع، بعد أن أخبرت مصادر المتمردين وكالة فرانس برس، أنها عرضت إطلاق وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

وأضاف شاهين لصحيفة دون، "لقد وافقنا على تقليص العمليات العسكرية في الأيام التي سبقت توقيع اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن طالبان "متفائلون" من إمكانية توقيع اتفاق مع واشنطن قبل نهاية الشهر، وأن تخفيض القتال في جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضًا استهداف القوات الأفغانية.

ولطالما دعت واشنطن المسلحين إلى الحد من العنف، مما جعله شرطًا لاستئناف المفاوضات الرسمية بشأن اتفاق من شأنه أن يبدأ القوات الأمريكية في مغادرة البلاد مقابل ضمانات أمنية، بعد قتال دام نحو عقدين.

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وكانت طالبان والولايات المتحدة تتفاوضان على الصفقة لمدة عام، وكانتا على شفا إعلان في سبتمبر 2019 عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة أن العملية "ميتة"، مشيرًا إلى عنف طالبان.

وتم استئناف المحادثات في وقت لاحق بين الجانبين في ديسمبر في قطر، ولكن تم إيقافها مؤقتًا مرة أخرى في أعقاب هجوم بالقرب من قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان، التي تديرها الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون لأي اتفاق مع طالبان ركيزتان رئيسيتان - الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والتزام المتمردين بعدم تقديم ملاذ للجهاديين - ويجب أن تحصل في النهاية على موافقة ترامب النهائية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتفق العديد من المراقبين على أنه لم يعد بالإمكان كسب الحرب عسكريًا، وأن الطريق الوحيد لإحلال سلام دائم في أفغانستان هو الاتفاق بين طالبان والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

ولقد رفضت طالبان حتى الآن التفاوض مع الحكومة الأفغانية، التي تعتبرها نظامًا غير شرعي، مما أثار مخاوف من استمرار القتال بغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الأمريكيين.