كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تناشد المنظمات الدولية بشأن قانون تعليم الأوكرانية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت روسيا مؤسسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لتقييم قانون أقره البرلمان الأوكراني يحد من مدى تعليم الأطفال بلغات الأقليات القومية في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت.

وقال بيان الوزارة: "يؤسفنا أن نلاحظ أنه على الرغم من توصيات لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا. لضمان التوازن الضروري في مجال اللغة، ووعود السلطات الأوكرانية بتحقيق ذلك، لم يتغير شيء في الواقع. لا تزال اللغة الروسية تتعرض للتمييز المزدوج في أوكرانيا"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

كما أوضح البيان، أن روسيا ستناشد المنظمات الدولية الرائدة للحصول على تقييمها للقانون، الذي لم يوقع بعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في بيان الوزارة: "نحث المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا على تقديم تقييم مناسب لأفعال السلطات الأوكرانية".

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واعتمد البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، قانونًا يمكن أن يحد بشكل كبير من استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك الروسية، في المدارس الأوكرانية.

وفي سياق منفصل، أعلن نائب المندوب الدائم لأوكرانيا لدى المنظمة البحرية الدولية فيتالي موشكيفسكي، أن بلاده قدمت احتجاجا للمنظمة الدولية بشأن انتهاك روسيا لحقوق الملاحة الأوكرانية في بحر آزوف ومضيق كيرتش.

ونقلت وكالة (يونيان) الأوكرانية عن موشكيفسكي قوله "أعربت أوكرانيا عن احتجاجها في المنظمة البحرية الدولية بشأن التوسع غير المصرح به من قبل محطة نوفوروسيسك نافتكس لمنطقة خدماتها في بحر آزوف ومضيق كيرتش".

وأوضح أن محطة بيرديانسك نافتكس التابعة لأوكرانيا هي وحدها التي تتولى المسؤولية الكاملة عن بث معلومات السلامة البحرية في منطقة الخدمة هذه.

ودعا المنظمة البحرية الدولية إلى النظر في الأعمال الانفرادية غير المصرح بها للاتحاد الروسي، والتي تهدد سلامة الملاحة.