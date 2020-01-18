كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. الحكومة تعين نائب جديد لرئيس أركان الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الهندية تعيين اللواء إس. كيه. سيني، الذي يشغل حاليا منصب قائد القيادة الجنوبية للجيش الهندي ومقره في بوني، كنائب جديد لرئيس أركان الجيش الهندي الحادي والأربعين، اعتبارًا من 25 يناير 2020.

يعتبر تعيين اللفتنانت الجنرال إس. كيه. سيني، كنائب لرئيس أركان الجيش أول أمر من هذا النوع تصدره وزارة الشؤون العسكرية بوزارة الدفاع الهندية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والتي يرأسها أول رئيس أركان الدفاع في البلاد الجنرال بيبين راوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية في تقرير لها.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، يتولى القيادة من الجنرال مانوج موكوند نارافان، قائد الجيش الحالي.

اللواء إس. كيه. سيني، هو ضابط في الجيش يبلغ من العمر 38 عامًا، وهو خريج مدرسة ساينيك (العسكرية) في كابورتالا بمقاطعة البنجاب والأكاديمية الوطنية للدفاع. تم تكليفه في فوج جات في يونيو 1981.

خلال حياته المهنية في الجيش، قاد كتيبة، لواء جبلي، قوة مكافحة التمرد في جامو وكشمير، فيلق في المسرح الغربي بالهند، وترأس قيادة الجيش الجنوبي.

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كان "سيني" أيضًا مدربًا للأسلحة في مركز تدريب حراس الأمن الوطني، وقائد الأكاديمية العسكرية الهندية، وضابط كبير بكلية الدفاع الوطني في نيودلهي. كما شغل منصب نائب رئيس (الأفراد العسكريين) في بعثة الأمم المتحدة في العراق والكويت؛ شارك في عمليات حفظ السلام في منغوليا وتمرين لمكافحة الإرهاب في أستراليا.

ووفقًا للمصادر، كقائد للجيش الجنوبي، نجح اللفتنانت جنرال سيني في تحويل فلسفة القيادة التنفيذية لمواجهة التهديدات الناشئة.

وهو ضابط في الجيش قلد بكثير من الأوسمة، وهو حائز على العديد من الجوائز، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان للجيش، وقائد قيادة الجيش، ووسام Yudh Seva Medal، ووسام Vishisht Seva Medal، ووسام Ati Vishisht Seva Medal.

وكانت قد تم تعيين قائد الجيش الهندي روات أول رئيس أركان الدفاع في البلاد، وسوف يرأس الآن وزارة منفصلة في وزارة الدفاع تسمى وزارة الشؤون العسكرية.

وقالت السلطات، إنه تمت الموافقة على اسمه من قبل لجنة برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

سيقوم رئيس أركان الدفاع بتسهيل إعادة هيكلة هيكل القيادة العسكرية لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد من خلال العمل على دمج العمليات، بما في ذلك من خلال إنشاء أوامر مشتركة أو خاصة بالمسرح بين فروع الخدمة.