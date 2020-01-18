كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، منطقة (شينجيانج) الويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، دون ورود أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان له، أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 20 كيلومترا في محافظة (بايزاوات) في ولاية (كاشغار) بمنطقة (شينجيانج)، وتم تسجيله الساعة 00:05 صباح اليوم بتوقيت بكين.

وضرب زلزال منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، الخميس الماضى، والذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية

