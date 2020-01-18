كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقد" الدولي: اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقلل من حالة عدم اليقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة الذي تم توقيعه حديثًا، سيقلل من حالة عدم اليقين التي أعاقت النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المسؤولة: "إنها علامة مرحب بها لدينا الآن صفقة المرحلة الأولى، وهي علامة فيما يتعلق بالحد من بعض حالات عدم اليقين"، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال إكسبريس".

وأضافت "جورجيفا"، أن منظمتها تقوم ببعض التوقعات حول تأثير المزيد من اليقين، والتي سيتم مشاركتها يوم الاثنين كجزء من النظرة الاقتصادية العالمية التي ستصدر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، وفقًا لتقارير وكالة شينخوا.

وأوضحت "جورجيفا"، أن البنك متعدد الأطراف يتوقع أن تدعم الصفقة التجارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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كما أكدت: "أنه يضع الصين في حدود النمو بنسبة 6 في المائة لعام 2020، وليس أدناه".

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ذلك في حدث استضافه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة يوم الجمعة.

في أكتوبر، حذرت "جورجيفا" من أن التوترات التجارية "تؤثر سلبًا" على النمو العالمي، في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي "بتباطؤ متزامن".

ووفقًا لحسابات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن التأثير التراكمي للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي لم يقدم أي إجراءات، قد يعني خسارة قدرها 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، أو حوالي 700 مليار دولار بحلول عام 2020.

وقالت "جورجيفا": "ما نراه الآن هو أننا لدينا بعض التخفيف من عدم اليقين هذا، لكن لم يتم القضاء عليه. سنرى انكماش هذا التأثير السلبي، ولكن ليس القضاء على هذا التأثير".