كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس مشايخ ترهونة يدعو القبائل الليبية للاتحاد ضدّ الغزو التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس مشايخ ترهونة، اليوم السبت، أنه يدعم غلق الحقول النفطية إلى حين إنهاء التدخل التركي، مستنكراً بأشد عبارات "ما تقوم به حكومة (اللاوفاق) في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي، وإهدار للمال العام الذي يتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتأمينه قبل سنتين".

وقال المجلس، في بيا له، "لن يسمح بأن تصبح ليبيا مرتعاً للمرتزقة الإرهابيين بأموالنا ونحن قادرون على منع ذلك"، داعياً كافة القبائل الليبية أن "تلتحم بالقبائل العربية في شرقنا الحبيب، وأن نقف معهم صفاً واحداً في حماية مقدراتنا من حكومة الميليشيات وعبثها وخيانتها المعلنة للوطن".

وأكد المجلس "قوة تلاحمه مع القبائل العربية في المنطقة الشرقية ودعمه لقفل أنابيب الحقول النفطية في الهلال النفطي، إلى أن يتم القضاء على مثلث الشر والفساد في ليبيا، وتأمين كامل البلاد، وطرد مرتزقة المعتوه أردوغان من على تراب ليبيا الطاهر".