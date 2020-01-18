كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة في مدينة ووهان - تقع في شرق الصين الأوسط على نهر يانغتزيه عند التقائه بنهر هان، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي بالنسبة لوسط الصين -، اليوم السبت، أنه تأكد إصابة أربعة أشخاص آخرين بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المعروفة إلى 50 حالة.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال بعض الناس إن المسؤولين الصينيين يتخذون إجراءات صارمة ضد من ينشرون أخباراً عن المرض على الإنترنت.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم السبت، حددت السلطات 763 شخصًا كانوا على اتصال بالضحايا، وما زال 98 شخصًا تحت الملاحظة.

حتى يوم الجمعة، توفي شخصان في مدينة ووهان إثر تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بسلالة جديدة من فيروس كورونا تعتقد السلطات أنه نشأ في سوق للمأكولات البحرية.

وكما ورد، تم الإبلاغ عن حالتين في تايلاند وواحدة في اليابان، وجميعهم كانوا قد سافروا من مدينة ووهان مؤخرًا.

وقال تقرير نشرته الكلية الملكية بلندن، إنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1723 إصابة في مدينة ووهان وحدها.

وأضاف التقرير: "من المحتمل أن تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في ووهان في حدوث حالات أكثر بكثير من حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعتدلة أو الشديدة مقارنة بما تم الإبلاغ عنه حاليًا".

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وأشار التقرير، إلى أنه: "لا ينبغي استبعاد انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان ذاتي الاكتفاء."

تشعر السلطات الصحية بالقلق من أن الفيروس الذي ينشأ في وسط الصين قد ينتشر عندما يسافر مئات الملايين من الصينيين خلال مهرجان العام القمري الجديد في الأسبوع المقبل، لكن السكان قالوا، إنه كان هناك القليل من القلق في المدينة في مركز الزلزال.

وقال أشخاص في مدينة ووهان تحدثوا إلى "رويترز"، إنه بينما يراجع الكثيرون خطط السفر كإجراء وقائي، إلا أن القلق العام بشأن الفيروس منخفض. وأضافوا أن الشركات تعمل بشكل طبيعي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة.

ووفقًا لـ "رويترز"، لم يرد المسؤولون الصينيون على الفور على طلبات التعليق.

حاليًا لم تستنتج منظمة الصحة العالمية وسلطات ووهان الصحية أن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

صعدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الآسيوية عروضها للمسافرين من مدينة ووهان، وحذرت منظمة الصحة العالمية المستشفيات في جميع أنحاء العالم من إمكانية تفشي المرض على نطاق أوسع.

في 2002/2003، قتل فيروس سارس - هو مرض تنفسي فيروسي من أصل حيواني المنشأ - الذي نشأ في الصين ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم.