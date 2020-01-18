كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميانمار والصين توقع اتفاقات الحزام والطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الصين وميانمار عشرات الصفقات اليوم السبت، لتسريع مشاريع البنية التحتية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، فيما تسعى بكين إلى تدعيم سيطرتها على جار يزداد عزله عن الغرب.

ولكن لم يتم الاتفاق على أي مشاريع جديدة كبرى خلال الزيارة التي استغرقت يومين قام بها الرئيس شي جين بينغ، وهي الأولى من نوعها لأي زعيم صيني منذ 19 عامًا.

وقال محللون، إن ميانمار كانت حذرة بشكل عام من استثمارات بكين، وكانت حريصة أيضا قبل الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.

ومع ذلك، وقع شي، وزعيمة ميانمار أونغ سان سو كي 33 اتفاقية لدعم المشاريع الرئيسية التي تشكل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الرئيسية رؤية الصين لطرق التجارة الجديدة الموصوفة باسم "طريق الحرير في القرن الحادي والعشرين".

واتفقوا على الإسراع بتنفيذ "ممر الصين ميانمار الاقتصادي"، وهو مخطط للبنية التحتية العملاقة تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مع اتفاقات بشأن السكك الحديدية التي تربط جنوب غرب الصين بالمحيط الهندي، وهو ميناء بحري عميق في ولاية راخين التي مزقتها الصراعات، وهي منطقة اقتصادية خاصة على الحدود، ومشروع مدينة جديد في العاصمة التجارية يانجون.

وصرح ريتشارد هورسي، المحلل المقيم في يانجون لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"في حين تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات المختلفة، فلا يوجد فرق كبير هنا".

وأضاف "الانطباع العام هو أن ميانمار تتوخى الحذر بشأن الاستثمار الصيني، خاصة قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام".

وقال أيضًا "ستأمل الصين في أن تكون هذه خطوة تدريجية نحو تحقيق أهداف البنية التحتية الضخمة، وأنه يمكن إحراز مزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في حفل استقبال يوم الجمعة، أشاد شي بـ"حقبة جديدة" من العلاقات بين البلدين.

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وصرح شي "أننا نرسم خريطة طريق مستقبلية ستنشط العلاقات الثنائية القائمة على التقارب بين البلدين من أجل التغلب على المصاعب معًا وتقديم المساعدة لبعضنا البعض"، وكان من المقرر أن يغادر في وقت لاحق اليوم السبت.

ووصفت سو كي، الصين بأنها "دولة عظيمة تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الدولية والاقتصاد العالمي"، ولكنها حثت على تنفيذ مشاريع اقتصادية تتجنب التدهور البيئي وتفيد السكان المحليين.

كما التقى شي مع زعماء الأحزاب السياسية في المناطق العرقية المليئة بالصراع الأهلي، حيث تجري مشاريع البنية التحتية الصينية.

وتربط بين البلدين تاريخيًا علاقة محفوفة بالمخاطر، لكنهما تقربا منذ عام 2017، عندما تمت إدانة ميانمار دوليًا بسبب معاملتها للأقلية المسلمة من الروهينجا في ولاية راخين.

وأُجبر أكثر من 730.000 روهينغيا على الفرار من غرب ميانمار بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها أُعدمت "بنية إبادة جماعية".

ودافعت الصين عن البلاد على الساحة العالمية، وتعتبر أكبر عقبة أمام محاكمة قادتها في محكمة دولية لجرائم الحرب.

وأعلنت المقالة في جلوبال تايمز "لكن بعد بعض الاضطرابات، أدركت ميانمار أن هناك معايير مزدوجة في النهج الذي اتبعته الدول الغربية في قضايا حقوق الإنسان وبدأت في اللجوء إلى الصين للحصول على مساعدة دبلوماسية واقتصادية".