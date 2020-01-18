كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فويس أوف أميركا": الصين تستهدف الرعايا الأجانب من أصل الإيجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العديد من الإيجوريين من جنسيات مختلفة، في مقابلات مع وكالة أنباء "فويس أوف أميركا"، إنهم أو أفراد أسرهم واجهوا الاحتجاز عند وصولهم إلى الصين. ويُزعم أن المواطنين الأجانب المحتجزين قد سُجنوا أو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية أو حتى أُرسلوا إلى معسكرات إعادة التأهيل، بينما أُعيد آخرون إلى بلدانهم الأصلية.

وأخبرت هانكيز كوربان، وهي مواطنة تركية من إسطنبول، وكالة "فويس أوف أميركا"، أن والديها، يحيى كوربان، 54 عامًا، وأمينة كوربان، 51 عامًا، وكلاهما مواطنان تركيان من منطقة شينغجيان، محتجزان منذ 11 سبتمبر 2017، عندما كانا في رحلة لتشغيل شركة ملابس في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم.

وأضافت "هانكيز": "لقد تلقيت رسالة صوتية من والدتي تطلب مني، بصوت مرتفع، الاتصال بالسفارة التركية في بكين والقيام بشيء من أجلهم"، متذكرة اللحظة التي اعتقلتها فيها السلطات الصينية، قائلة: "كان هذا آخر يوم سمعت فيه صوت والدي".

وحسب الوكالة، حاولت كوربان وإخوتها العثور على والديهم دون جدوى. وأخبرتهم السفارة التركية بأن المسؤولين ما زالوا يعملون مع المسؤولين الصينيين لتأمين إطلاق سراح الوالدين.

وقالت مواطنة تركية آخرى من أصل الإيجور، ميسر تميل، للوكالة، إن شقيقها، محمد أمين ناصر، 40 عامًا، اعتقل في أواخر عام 2017 في كاشغار، حيث كان يملك متجرًا للستائر التركية.

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وأضافت "تميل": "واصلنا الاتصال بالسفارة التركية في بكين ووزارة الخارجية التركية في أنقرة والمكتب الرئاسي التركي. كانت إجابتهم: انتظروا، نحن نعمل على هذه القضية".

واتصلت وكالة فويس أوف أميركا" بوزارة الخارجية التركية والسفارة في بكين لكنها لم تتلق تعليقًا.

ورداً على سؤال برلماني بشأن المواطنين الأتراك المحتجزين في الصين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أبريل الماضي، إن حكومته تستخدم وسائلها الدبلوماسية "على كل مستوى" لإعادتهم إلى الوطن.

وأضاف "أوغلو": "تتم مراقبة المشاكل التي يواجهها مواطنونا حول العالم والشكاوى الواردة في هذا السياق عن كثب من خلال ممثلينا الأجانب. يتم استخدام كل أداة دبلوماسية وقانونية لحل مشاكلهم، ويتم توفير الدعم القانوني والاقتصادي والاجتماعي الضروري لمواطنينا".

الإيجور من أصول تركية ومسلمو الديانة ويبلغ عدد سكانها في العالم 12 مليون نسمة. ويعتقد أن أكثر من 90 ٪ منهم يعيشون في موطن أجدادهم شينجيانج في المنطقة الشمالية الغربية للصين. يقيم بقية الإيجور في دول آسيا الوسطى المجاورة مثل كازاخستان وقيرغيزستان وكذلك تركيا والدول الغربية.