مؤلم.. مصرع طفل إثر سقوطه من سطح منزل أسرته بمدينة الخنيفرة

لقي طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، مصرعه ليلة أمس الجمعة، إثر سقوطه من سطح منزل أسرته، بحي الكورس بمدينة خنيفرة.
وأفادت مصادر محلية، أن الضحيةً كان يلعب بسطح منزل أسرته ليسقط بشكل مفاجيء من الطابق التاني، ليصاب بنزيف حاد في الرأس.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطفل تم نقله على وجه السرعة، للمركز الاستشفائي الاقليمي بخنيفرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، دقائق بعد ذلك متأثرا بنزيف على مستوى الرأس وكسور بجسده الصغير.
وعرف مكان الحادث، استنفارا لمختلف السلطات والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في الحادث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
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