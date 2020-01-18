“كلنا ويلكا”.. حملة لنشطاء “فايسبوك” لوقف إبادة الكلاب الضالة

لقي وسم “كلنا ويلكا”، اليوم الجمعة، انتشارا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، احتجاجا على مقتل كلبة، قبل يومين بالحسيمة، كانت تعيش في إحدى شوارع المدينة، وتم قتلها في حملة إبادة جماعية للكلاب الضالة، التي شنتها السلطات المحلية.
ونشر نشطاء على حساباتهم في “فايسبوك” صورا للكلبة “ويلكا”، كمثال على ما تقوم به السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، من عمليات إبادة للكلاب الضالة، عن طريق قتلها ببندقية صيد، واصفين هذه الطريقة بالبشعة.
وطالب نشطاء السلطات المحلية بوقف قتل الكلاب الضالة، وتفعيل اتفاقية الشراكة، التي وقعت عليها وزارة الداخلية، مع قطاعي الفلاحة، والصحة، والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة.
وحثوا على تفعيل المقاربة الجديدة، التي ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات، لضمان عدم تكاثرها.
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