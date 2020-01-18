القدس: الاحتلال يعتقل سيدة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر السبت، امرأة (50 عامًا) من باب العمود بالقدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكر شهود عيان أنهم تفاجؤوا بجنود الاحتلال يعتدون على المرأة بالضرب ويطرحونها أرضا، عند غرفة المراقبة في باب العمود.

وأضافوا أن الجنود وضعوا القيود في يدي المرأة، قبل اقتيادها واعتقالها من باب العمود، ثم نقلوها بسيارة الشرطة الإسرائيلية.

وسادت حالة من الاستنفار بين قوات الاحتلال خلال اعتقال المسنة، وأغلقوا بوابتي العمود والساهرة بالسواتر الحديدية، ومنعوا المواطنين الخروج أو الدخول عبرهما.