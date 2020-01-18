شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائي في المكلا والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 تعرضت لجنة لإزالة العشوائيات وتضم مختصون من مكتب الأشغال والأمن لإطلاق نار من قبل أشخاص خارجين عن النظام والقانون غربي المكلا.

وأدى إطلاق النار إلى اعطاب اطارات شيول مكتب الأشغال مما تسبب في ايقاف إزالة البناء العشوائي المستحدث. Advertisements وذكرت مصادر انه لا توجد إصابات في الحادث، وأن قوة أمنية تدخلت والقت القبض على الأشخاص المعتدين. وتوقعت المصادر إحالة ملف هذا الاعتداء الهمجي للقضاء.

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