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إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائي في المكلا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يناير 2020

تعرضت لجنة لإزالة العشوائيات وتضم مختصون من مكتب الأشغال والأمن لإطلاق نار من قبل أشخاص خارجين عن النظام والقانون غربي المكلا.

 

وأدى إطلاق النار إلى اعطاب اطارات شيول مكتب الأشغال مما تسبب في ايقاف إزالة البناء العشوائي المستحدث.

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وذكرت مصادر انه لا توجد إصابات في الحادث، وأن قوة أمنية تدخلت والقت القبض على الأشخاص المعتدين.

 

وتوقعت المصادر إحالة ملف هذا الاعتداء الهمجي للقضاء.

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