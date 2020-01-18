الشرطة الصومالية: انفجار سيارة مفخخة استهدف مجموعة من الأتراك جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الصومالية، السبت، عن أن سيارة ملغومة انفجرت مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي في المنطقة شابيلا السفلى من جنوب الصومال.
وقال أحد أفراد الشرطة ويدعى نور علي، لرويترز من أفجوي، : "سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء".
وأضاف قائلا: "من السابق لأوانه جدا معرفة حجم الخسائر البشرية".
أصيب 9 أشخاص بجروح في وقت سابق اليوم إثر هجوم بقنبلة يدوية على منزل في مديرية "ياقشيد" بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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