العراق والأردن يشددان على ضرورة مواجهة التصعيد في المنطقة

أكد وزيرا خارجية العراق والأردن، السبت، أن ارتفاع وتيرة الصراعات والتوترات في المنطقة سيتسبب في زيادة قدرة الإرهابيين، وعودة تنظيم "داعش" من جديد.



وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن أي تصعيد في المنطقة سيعزز من قدرة الإرهابيين على إعادة فلولهم ويقوض جهود المجتمع الدولي في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وشدد الحكيم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في بغداد، على احترام سيادة البلاد من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا أن بلاده ترفض أن تكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه يحمل رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السلطة العراقية، تتمحور حول تنسيق الجهود لخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف الصفدي أن المنطقة ليست بحاجة إلى حروب وصراعات جديدة، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى دائما داعما ومساندا للعراق في حربه ضد الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه اطلع على الجهود العراقية لمواجهة التوترات في المنطقة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الأشقاء في بغداد.