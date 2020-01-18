شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تحاول شراء أجهزة خاصة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات قالت مصادر إعلامية إن إيران رفضت تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة. Advertisements وذكرت المصادر أن إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة وتسعى لفك شفرته. وبينت المصادر أن إيران تريد شراء أجهزة خاصة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية. وأسقطت الطائرة بصاروخ إيراني قصير المدى ليلة الهجوم على قواعد أمريكية في العراق

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