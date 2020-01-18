شكرا لقرائتكم المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف لطيران النظام وروسيا على حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بسقوط 18 قتيلا من الفصائل السورية وإصابة 15 آخرين، نتيجة القصف الجوي الروسي والقصف البري على ريف حلب الغربي، حيث تواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حيث استهدفت كل من خان العسل والراشدين والبحوث العلمية وكفرناها.

وعلى صعيد متصل، نفذت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على منطقة "خفض التصعيد"، حيث استهدفت كلا من خان العسل وكفرناها وعينجارة وجمعية الكهرباء بريف حلب الغربي، ومدينة معرة النعمان ومحاور القتال في ريف إدلب الشرقي.

وبحسب المرصد السوري، يرتفع عدد الغارات إلى 51 استهدفت مناطق في عويجل وكفرناها والأتارب ومحيطها وعنجارة والقاسمية وكفرحلب ودارة عزة والسلوم والكماري وكفرنوران.

وتمكنت الفصائل السورية، بحسب المرصد، من السيطرة على قريتي تل مصيطف وتل خطرة بريف إدلب بعد اشتباكات عنيفة، فيما تتواصل العملية العسكرية في ريف إدلب بقيادة ضباط روس، وسط مزيد من الخسائر البشرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل السورية المقاتلة من جهة أخرى.