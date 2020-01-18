في مقال له بصحيفة "بوليتيكو"، قال الرئيس التركي أردوغان، أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا لافتا إلى أن تركيا ستقوم بتدريب قوات الأمن الليبية.
وأضاف أردوغان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية. وينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط حكومة السراج في ليبيا.
ووجه الرئيس التركي تهديدات مبطنة إلى أوروبا من تدفق موجة المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إذا سقطت حكومة السراح.
جدير بالذكر أن أردوغان دائما ما يهدد أوروبا بقضية اللاجئين وفتح الحدود أمامهم للوصول إلى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب «ليبيا» .. أردوغان يهدد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.