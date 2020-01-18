رئيس وزراء أوكرانيا يتراجع عن الاستقالة

علق رئيس وزراء ​أوكرانيا​، أليكسي غونتشاروك، على رفض الرئيس الاوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، طلبه. وأعلن غونتشاروك عبر موقع "​فيسبوك​"، تعقيبا على عدم قبول طلب استقالته: "إدراكا منا لمسؤولياتنا يبدي فريقنا الاستعداد للعمل على تحقيق جميع المهام المطروحة". ويرأس غونتشاروك ​الحكومة​ الأوكرانية منذ 29 آب 2019، وقبل أيام كشفت تسريبات أن غونتشاروك قال خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته في كانون الأول الماضي إن زيلينسكي يفهم العمليات ​الاقتصاد​ية فهما مبسطا، واعترف إبان ذلك بأنه لا يفهم شيئا في الاقتصاد.

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