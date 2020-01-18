مؤسسة النفط تحذر من إغلاق الموانىء الليبية

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، ومقرها ​طرابلس​، من القيام بإغلاق الموانئ ​النفط​ية، عشية انعقاد ​مؤتمر برلين​ .

ودانت المؤسسة في بيان بـ"شدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين".

وذكر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، أن "قطاع ​النفط والغاز​ هو شريان ​الحياة​ بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".

وأوضح صنع الله بأن "محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط ​القوات​ المكلفة حماية المنشآت النفطية منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، بدون الكشف عن ماهية هذه الخيارات".