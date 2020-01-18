FBI يتهم الرياض بمساعدة مرتكبي جرائم سعوديين بالهروب من اميركا

ذكرت "CNN" أن ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ الأميركي FBI خلص الى أن حكومة الرياض "بشكل مؤكد تقريبا" تساعد سعوديين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة في الإفلات من العدالة في ​الولايات المتحدة​".

وتنص مذكرة استخباراتية أصدرها FBI في 29 آب ورفعت السرية عنها مؤخرا ونشرها السيناتور عن ولاية ​أوريغون​، رون وايدن، على أن "تصرفات المسؤولين السعوديين الذين يساعدون مواطنيهم المقيمين في الأراضي الأمريكية على الفرار من البلاد لتجنب المشاكل القانونية "تقوض العملية القضائية في الولايات المتحدة"، مؤكدة أن هذا التقييم تم "بموثوقية كبيرة".

ورجحت المذكرة أن "المسؤولين السعوديين يحاولون "تجنب الإحراج" بهذه العمليات السرية"، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن تغير السعودية سلوكها ما لم تقف الولايات المتحدة على القضية مع ​الحكومة السعودية​ مباشرة وتربط بين التعاون في المجالات الأولوية للمملكة ووقف هذه الممارسات".

وأكدت المذكرة أن "هؤلاء السعوديين الفارين يواجهون اتهامات مختلفة تتراوح بين مخالفات مرورية حتى جرائم خطيرة، مثل قتل واغتصاب وتصوير أفلام إباحية يستغل فيها أطفال، حسب سجل القضايا الجنائية الخاص بولاية أوريغون".

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وتعد هذه الوثيقة أول اعتراف على المستوى الفدرالي بأن السلطات السعودية تقف على الأرجح وراء اختفاء عدد من مواطني السعودية بعد أن واجهوا مشاكل قانونية أثناء تواجدهم في الأراضي الأميركية.

وطالب السيناتور وايدن وزميله عن ولاية أوريغون أيضا، ​جيف ميركلي​، إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ باتخاذ إجراءات عاجلة بعد الكشف عن هذه المعلومات لمنع السعودية من مواصلة هذه الأنشطة.

واكد وايدن حسب بيان منشور على موقع مكتبه انه "على إدارة ترامب أن تبلغ السعوديين بأنه إذا حدث ذلك مجددا فإنه سيجلب عواقب لهم".

ونشرت المذكرة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في كانون الاول الماضي، بعد عام من ممارسة وايدن وميركلي الضغط المكثف على إدارة ترامب لدفعها إلى الكشف عما يتوفر لدى سلطات الولايات المتحدة من معلومات حول العمليات السعودية المزعومة في الأراضي الأميركية.