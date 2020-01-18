أمطار غزيرة غدا مصحوبة بعواصف رعدية والثلوج تلامس 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة تصحب معها أمطار وثلوج ورياح ويستمر للأيام القادمة.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات و امطار خفيفة متفرقة يتخللها انفراجات واسعة خلال ​النهار​ ، تشتدّ ​الأمطار​ ليلاً وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الأحد: غائم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 75 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.