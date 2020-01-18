فادي سعد: اليوم تأكد للكل مين كان سبب عرقلة كل الحكومات

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حتى ​حكومة​ من لونكم الباهت ما قدرتوا شكلتوا وبعدكن عم تتصارعوا وتتناتشوا الحصص وكأن ​لبنان​ قطعة جبنة والدني بألف خير. اليوم تأكد للكل مين كان سبب عرقلة كل الحكومات ونحنا عارفين انو انتو نهشتو البلد. والتاريخ ما رح يرحمكم".

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