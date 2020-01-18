وزير الخارجية العراقي: قلنا للجانبين الأميركي والإيراني ان العراق لن يكون ساحة للتصارع بينهما

اكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن "العراق لن يكون ساحة للحرب والمعارك بين الأطراف ونحن مع التهدئة في المنطقة والعراق الآن في موقف لا يحسد عليه"، مضيفا :"قلنا للجانبين الأمريكي والإيراني إن #العراق لن يكون ساحة للتصارع بين الطرفين وأكدنا لهما أن حل الصراع يمكن عبر الحوار وطاولة المفاوضات".
ولفت الحكيم الى "اننا شددنا على أهمية احترام سيادة العراق من قبل الأطراف الدولية والإقليمية ونرفض أن يكون العراق ساحة للصراع بين الأطراف الإقليمية"، معتبرا ان "مكافحة الإرهاب ليست قضية عراقية وإنما قضية دولية وإقليمية".
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