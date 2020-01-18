النشرة: جهات قضائية طلبت من المعنيين ملاحقة الاشخاص الذين يرمون المسامير والزيت على الطرقات

علمت ​النشرة​ أن "جهات قضائية ابلغت مراجع رسمية وامنية ان لجوء بعض الاشخاص الى رمي المسامير والزيت المحروق في الشوارع والطرق بغية اعاقة تحرك المواطنين، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لانه يلحق اذى بالمارة على هذه الطرق ويؤدي الى ​اصابات​ في الارواح والممتلكات".

وطلبت الجهات القضائية من المراجع المعنية تعقب الذين يلجأون الى هذه الممارسات المؤذية وتوقيفهم واحالتهم على ​القضاء​ لتطبيق ما تنص عليه القوانين في حقهم.