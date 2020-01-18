مصلحة الابحاث العلمية: موجة برد قارس يتعرض لها لبنان الاسبوع المقبل

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة رياق "Lari" بأن "موجة برد قارس يتعرض لها لبنان الاسبوع المقبل قد تحمل معها بعض الثلوج والجليد على المرتفعات".
ولفتت الى ان طقس السبت 18/ 01/ 2020: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر.
- الاحد 19/ 01/ 2020: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 7 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة غزيرة وثلوج على ارتفاع 1200 متر ليلاً.
- الاثنين 20/ 01/ 2020: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 7 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة غزيرة وثلوج على ارتفاع 1200 متر.
- الثلاثاء 21/ 01/ 2020 : طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة وثلوج على 1100 متر - احتمال حدوث جليد ليلاً في البقاع وعلى 900 متر.
- الاربعاء 22/ 01/ 2020 : طقس مستقر بارد مع درجات حرارة حول 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً - يتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 900 متر والبقاع.
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