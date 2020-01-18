مصلحة الابحاث العلمية: موجة برد قارس يتعرض لها لبنان الاسبوع المقبل

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة رياق "Lari" بأن "موجة برد قارس يتعرض لها ​لبنان​ الاسبوع المقبل قد تحمل معها بعض ​الثلوج​ والجليد على المرتفعات".

ولفتت الى ان طقس السبت 18/ 01/ 2020: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و 17 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر.

- الاحد 19/ 01/ 2020: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 7 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة غزيرة وثلوج على ارتفاع 1200 متر ليلاً.

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- الاثنين 20/ 01/ 2020: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 7 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة غزيرة وثلوج على ارتفاع 1200 متر.

- الثلاثاء 21/ 01/ 2020 : طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 5 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً - احتمال امطار متفرقة وثلوج على 1100 متر - احتمال حدوث جليد ليلاً في البقاع وعلى 900 متر.

- الاربعاء 22/ 01/ 2020 : طقس مستقر بارد مع درجات حرارة حول 6 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً - يتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 900 متر والبقاع.