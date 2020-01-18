الصفدي: حملت رسالة من الملك عبد الله إلى عبد المهدي بشأن حفض التصعيد بالمنطقة

اعلن وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ انه "حملت رسالة من الملك عبد الله إلى رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ بشأن حفض التصعيد في المنطقة". وفي ​مؤتمر​ صحافي مع نظيره العراقي، لفت الصفدي الى "اننا بحثنا تنسيق الجهود لتخفيض التصعيد بالمنطقة وندعو لخفض التصعيد واعتماد الحوار سبيلا لحل الأزمات وضمان أن لا يكون العراق ساحة للتوتر".

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