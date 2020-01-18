شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء للنواب: "الرئيس السيسى قالى أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال له أعقاب سقوط الطائرة الروسية، أن أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ أبداً طالما كان متولياً للمسئولية، مؤكداً في حديثه لنواب البرلمان: " البلد دي كان مُخطط ليها تتدمر، وإوعوا حد يقولكم أنا اللى جبت السياحة، اللى جاب السياحة جولات الرئيس الخارجية، والتأمين الذى حققته القوات المسلحة والشرطة المصرية".

وأضاف "فودة" في كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والأثار بالبرلمان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، أن شرم الشيخ ستشهد أكبر مدينة لليخوت في الشرق الأوسط، مشدداً: "مصر مش هترجع لورا، عندنا رئيس فاهم كويس جداً، بيفهم في كل حاجة، ولديه خبرة كبيرة في كل المجالات".

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وأشار محافظ جنوب سيناء، إنه تحدث مع الشيخ محمد بن زايد حول ضرورة عودة الطيران الإماراتى من جديد، وأنه وعده برجوعه قريباً، مشدداً: "مطاراتنا أكثر تأميناً من مطارات العالم، ومفيش دبانة هتدخل شرم الشيخ إلا لما تتفتش"، لافتاً إلى حلمه بإقامة منتجع سياحى في منطقة حمام موسى والوادى المقدس، متابعاً: "رئيس جمهورية توجو بكي هو وأسرته في الوادي المقدس من عظمة الروحانيات هناك".

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ ١٢ نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام، وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.