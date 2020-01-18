طلب إحاطة لتشديد رقابة مباحث التموين لمواجهه تجارة الأعلاف المغشوشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الأعلاف المغشوشة. وقال، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن بعض أصحاب المصانع من معدومي الضمير يعملون على خلط مواد غير متطابقة وإعادة هيكلة للأنواع المصنعة حتى يتم تداولها مرة ثانية بالأسواق وعلى المزارعين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتم إنتاج الأعلاف المغشوشة للدواجن والتي لا تتضمن أي قيمة غذائية وتعبأ في "بير السلم" من خلال خلط نصف كمية من العلف الأصلي والباقي من بودرة حجر الجير وبقايا المقرمشات فلا تمد الدواجن بالقيمة الغذائية الكافية، ثم يفاجأ المربي بأوزان الدواجن تقل باستمرار، بالإضافة إلى نفوق الكثير منها، مما يتسبب في خسارة كبيرة له.
وفي هذا الاطار، طالب النائب خالد مشهور، بتشديد الرقابة من قبل مباحث التموين، وأن تقوم الدولة بمراقبة هذا النشاط أولًا والتأكد من عدم مخالفته للقوانين تشديد الرقابة على أسواق الأعلاف وتقنين دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى دعم صناعة الأعلاف التي تخلق فرص عمل.
وكان قد أكد مشهور، فى بيان له، على ضرورة التزام صالونات التجميل والحلاقة بتعليمات الكتاب الدورى الذى تم توزيعه فى المحافظات والالتزام بالحد الأمثل فى النظافة والتعقيم والتعاون مع وزارة الصحة من خلال تنفيذ المبادرة، حيث تنتشر العديد من السلوكيات والعادات السيئة مثل استخدام الفوط بين شخص وآخر وأدوات القص وعدم ارتداء الجاونتى من مقدم الخدمة.
وأضاف أن مبادرة الحد من انتشار العدوى من الإجراءات الوقائية الهامة، التى ترتكز على عدة محاور، منها مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية العامة والخاصة وتشمل التخلص الآمن من النفايات الطبية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بأهمية هذه المبادرة للقضاء التام على فيروس سى واستكمال نجاح المبادرة الأم لها.
وأشاد النائب بنجاح المبادرة من خلال الوصول إلى 16326 صالون تجميل وناد صحي لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى التسع التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، مؤكدًا أهمية زيادة الوعى لدى المواطن والتأكد أن جميع الأدوات التى يستخدمها العاملون فى صالون الحلاقة لقص وحلاقة وإزالة الشعر وتقليم الأظافر نظيفة ومعقمة.
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