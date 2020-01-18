طلب إحاطة لتشديد رقابة مباحث التموين لمواجهه تجارة الأعلاف المغشوشة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتم إنتاج الأعلاف المغشوشة للدواجن والتي لا تتضمن أي قيمة غذائية وتعبأ في "بير السلم" من خلال خلط نصف كمية من العلف الأصلي والباقي من بودرة حجر الجير وبقايا المقرمشات فلا تمد الدواجن بالقيمة الغذائية الكافية، ثم يفاجأ المربي بأوزان الدواجن تقل باستمرار، بالإضافة إلى نفوق الكثير منها، مما يتسبب في خسارة كبيرة له.

وفي هذا الاطار، طالب النائب خالد مشهور، بتشديد الرقابة من قبل مباحث التموين، وأن تقوم الدولة بمراقبة هذا النشاط أولًا والتأكد من عدم مخالفته للقوانين تشديد الرقابة على أسواق الأعلاف وتقنين دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى دعم صناعة الأعلاف التي تخلق فرص عمل.