أكادير.. إجهاض تهريب طنين و230 كيلوغراما من مخدر الشيرا إلى خارج المغرب

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز ما مجموعه طنين و230 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى تنفيذ هذه العملية النوعية في أحد الأحياء السكنية بمدينة أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات المحجوزة، والتي كانت ملفوفة في 112 رزمة.

كما تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 50 و57 سنة، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز سيارة وشاحنة أخرى، علاوة على 14 هاتفا نقالا.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد كل الامتدادات الوطنية والدولية وكذا الارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين مع شبكات إجرامية، فضلا عن ضبط وتوقيف كل المتورطين الضالعين في تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات.