فيديو “الخليجي والطنجاوية”.. محام: العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات- فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر يونس بن علال، محامي بهيأة طنجة، عن استيائه من الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المغربي، انتحل فيه شخص صفة سعودي للإيقاع بشابة مغربية، مشيرا إلى أن عقوبة الفعل المرتكب تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا طبقا لفصول القانون الجنائي.

وكشف بن علال، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن ما أقدم عليه الشخص المعني بالأمر يمثل سلوكيات شاذة، والخليجيون، والمغاربة بريؤون منها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خلال الأيام الأخيرة، شريط فيديو، يوثق “مقلب أداه شاب مغربي ارتدى زيا سعوديا، وتحدث بالللهجة الخليجية، بهدف إيقاع شابة مغربية”، حيث تمكن من الإيقاع بها.

Advertisements

والفتاة الضحية ظهرت في الفيديو مرتدية غطاء الرأس، وتتحدث بلهجة شمالية مع شاب سعودي داخل سيارته، تخبره برغباتها في الحصول على سيارة.

وعبر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الفيديو المذكور، مبرزين أنه يسيء إلى المغربيات، مهما كان الهدف منه.