طقس اليوم السبت.. بارد نسبيا مع عبور سحب عابرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا خلال الصباح و الليل، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي. مع مرور سحب عابرة بأقصى الشمال الغربي مع قطرات متفرقة بعد الزوال.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية في باقي أرجاء المملكة. مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس, وما بين 02 و07 درجات بالجنوب-الشرقي للبلاد والسايس والسهول الداخلية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بمنطقة سوس، والواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و16 درجة بالسواحل الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وستكون ما بين 22 و27 درجه بالسهول المحيطية، ومنطقة سوس، و بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارطيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.