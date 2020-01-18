بعد زيارة الصويرة.. أكادير تنتظر الملك والاستعدادات مكثفة لتدشينات جديدة

بعد زيارته مدينة الصويرة، وترؤسه شخصيا احتفالات وأنشطة تهم الطائفة اليهودية في المغرب، ينتظر أن يحلّ الملك محمد السادس بمدينة أكادير، عاصمة جهة سوس-ماسة.

وقالت مصادر محلية إن استعدادات مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية، من أجل تحضير برنامج رسمي للزيارة الملكية.

ويرتقب إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ترتبط بالصناعة والفلاحة وتهيئة المدينة وتوفير الماء الشروب..

وتعتبر هذه الخطوات استئنافا لتقليد الجولات الملكية الذي أرساه الملك محمد السادس في بدايات عهده، حيث تتسم هذه الجولات بإطلاق ديناميات تنموية محلية.

كما تعتبر زيارة أكادير، تجسيدا لما ورد في الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من تركيز على جهة سوس باعتبارها تتوسط المملكة جغرافيا.