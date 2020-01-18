مصرع شخص بحادث طرق وإغلاق شارع 90 بسبب السيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه، صباح اليوم السبت، بحادث طرق ذاتي بعد انقلاب سيّارته على شارع رقم 90 قرب مصانع البحر الميت، جنوب البلاد، لتعلن الطّواقم الطّبية وفاته فور وصولها للمكان.
وتسبّبت الأمطار صباح اليوم، السبت، بسيول بين منطقتي عين بوكيك وعين جدي في الجنوب، ما أدّى لإغلاق مقطع من شارع رقم 90 أمام حركة السير في كلا الاتجاهين.
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