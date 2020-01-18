حورة: شجار عائلي يسفر عن إصابة شابين بجراح خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بجراح خطيرة جراء شجارٍ نشب بين عائلتين وقع في بلدة حورة في النقب، تخلله أعمال عنف، وفق الأنباء الأولية الصادرة عن نجمة داوود الحمراء.
وأضافت الأنباء أن أحد الشابين نقل عبر مركبة إلى مفرق السقاطي-شوكت بعد تعرضه للطعن في الجزء العلوي من جسمه، أما الآخر فقد أصيب نتيجة لتعرضه لإطلاق الرصاص.
وقام طاقم طبي بتقديم العلاج الأولي للشاب المصاب الأول، ونقله إلى مستشفى "سوروكا" بئر السبع لمتابعة العلاج، فيما نقل المصاب الثاني للمشفى بشكل مستقل. وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الشجار.
ووفقا لمصادر محلية تعود أنّ خلفية الشجار هي قسيمة أرض، وأنه وقعت أعمال عنف بين العائلتين في الفترة الأخيرة، أصيب خلالها عدد من الشبان من العائلتين.
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