أوكرانيا: زيلينسكي يرفض استقالة رئيس وزرائه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الجمعة، استقالة رئيس وزرائه أوليكسي غونشاروك، التي قدمها عقب انتشار تسجيل صوتي له وهو يدلي بتعليقات تستخفّ بفهم الرئيس للشأن الاقتصادي.

وطلب زيلينسكي، في رسالة مصورة صادرة عن مكتبه ويظهر فيها غونشاروك، من رئيس وزرائه البقاء في منصبه، قائلا إن الموقف "مزعج".

وأضاف: "قررت منحك (غونشاروك) وحكومتك فرصة"، مطالبا إياه بالتحقيق في "ملايين الدولارات الممنوحة للمديرين التنفيذيين لشركة الغاز المملوكة للدولة والمرتبات المرتفعة لوزراء مجلس الوزراء، والتي أغضبت الكثيرين في الدولة المتعثرة اقتصاديًا".

وتعليقا على التسجيل الصوتي المسرّب، أكد رئيس الوزراء أنه تم تجميعه من تسجيلات متفرقة لاجتماعات حكومية، ملقيا باللوم على "مجموعات مؤثرة مجهولة الهوية" عملت على جعله يبدو وكأنه لا يحترم الرئيس.

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وتجدر الإشارة إلى أن غونشاروك قدّم صباح أمس، الجمعة، استقالته بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، للاقتصاد.

وكتب غونشاروك على صفحته على موقع "فيسبوك" أن "من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلمتها للرئيس".

وتعليقاً على تصريحات أثار نشرها أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب غونشاروك أن "مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس".