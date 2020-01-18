البعنة: سطو مسلح على مخبز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم لص على تنفيذ عملية سطو مسلح على مخبز "فرنجي بيك" في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، وسرقة مبلغ من المال، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

ويظهر من خلال توثيق مصور، أن شخصا ملثما اقتحم المخبز وأقدم على تهديد العاملين فيه بواسطة مسدس، وقد قام بسرقة مبلغ من المال في الوقت الذي لم تحدد قيمته بعد.

ولاذ اللص بالفرار من المكان، في حين وصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادثة دون الإبلاغ عن اعتقال المشتبه به.

تجدر الإشارة إلى أن عملية السطو المسلح نفذت رغم انتشار قوات من الشرطة في البلدة، إلى جانب أن المخبز موجود وسط البلدة التي تشهد حركة نشطة في المكان.