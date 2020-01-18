العربية.. إيران ترفض تسليم الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

السبت 18 يناير 2020

أعلنت الحكومة الايرانية رفضها تسليم الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، في حين يسعى النظام لفك شفرته؛ في محاولة لدرء الشبهات.



وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

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ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء عن رئيس الهيئة، علي عابد زادة، قوله إنه لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمهما للشرطة.

وتحطمت في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.