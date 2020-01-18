شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحاول شراء أجهزة خاصة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 قالت مصادر إعلامية إن إيران رفضت تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وذكرت المصادر أن إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة وتسعى لفك شفرته. Advertisements وبينت المصادر أن إيران تريد شراء أجهزة خاصة لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية. وأسقطت الطائرة بصاروخ إيراني قصير المدى ليلة الهجوم على قواعد أمريكية في العراق

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